Bu fotoğraf görenleri hayrete düşürdü. Gündemden düşmeyen Demet Akalın'ın o hallerini görenler şaştı kaldı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan nerdeyse her gün paylaşımlar yapan Demet Akalın verdiği pozlarla dikkat çekerken geçmişteki halini görenler gözlerine inanamadı.
İşte Demet Akalın'ın ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
Demet Akalın
İşte diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
Gülşen Bubikoğlu
Kıvanç Tatlıtuğ
Adile Naşit
Serdar Ortaç
Ajda Pekkan
Kenan İmirzalıoğlu
Burak Özçivit
Merve Erdoğan
Alişan
Neslihan Atagül