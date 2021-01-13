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    • Magazin
    • 13.01.2021 19:23
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    • 13.01.2021 19:23
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    Bu fotoğrafa inanamayacaksınız! 'ı görenler şaştı kaldı! Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü...

    Bu görüntü çok konuşulur. Gündemden düşmeyen 'ın o hallerini görenler şaştı kaldı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan nerdeyse her gün paylaşımlar yapan Demet Akalın verdiği pozlarla dikkat çekerken geçmişteki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Demet Akalın'ın ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

    Demet Akalın'ın şaşırtan fotoğrafı

    Bu fotoğraf görenleri hayrete düşürdü. Gündemden düşmeyen Demet Akalın'ın o hallerini görenler şaştı kaldı.

    Sosyal medya hesabı Instagram'dan nerdeyse her gün paylaşımlar yapan Demet Akalın verdiği pozlarla dikkat çekerken geçmişteki halini görenler gözlerine inanamadı.

    İşte Demet Akalın'ın ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...


    Demet Akalın

    İşte diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...


    Gülşen Bubikoğlu

    Kıvanç Tatlıtuğ


    Adile Naşit


    Serdar Ortaç


    Ajda Pekkan


    Kenan İmirzalıoğlu


    Burak Özçivit


    Merve Erdoğan


    Alişan


    Neslihan Atagül
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    Haberler Magazin Bu fotoğrafa inanamayacaksınız! Demet Akalın'ı görenler şaştı kaldı! Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü...