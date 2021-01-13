Ölüm soluyup canlarını okuyasın! Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı için heyecan devam ederken gözler yayıncı kuruluş ATV'ye çevrildi. Çarşamba akşamları zirvede yer alan Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Osman Bey peş peşe hata yapan herkesten hesap sordu. Başta Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'dan ve Flatyos'un kaçmasına neden olan alp başı Göktuğ'dan hesap sorarak ikisini de obadan sürdü. Ardından amcası Dündar'ın Nikola'yla görüştüğünü öğrenerek ona sert bir uyarıda bulundu. Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde Osman Bey Türk beylerinin intikamı için harekete geçecek. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU

Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.

İşte geceye damgasını vuran sahne...