Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? ATV ekranlarında çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan ve saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyiciler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Ocak 2021 ATV yayın akışında yer alan yapımlar

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK?

Kuruluş Osman bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Dizinin yerine bu hafta Türkiye Kupası karşılaşması Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ekranlarda olacak. Kuruluş Osman gelecek hafta yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

İşte 13 Ocak 2021 ATV yayın akışında yer alan yapımlar;