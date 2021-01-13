Hakan Muhafız dizisinin yayınlanan 4. sezonunda heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanmıştı. Son sezonun ardından yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler konu hakkında yayıncı kuruluş Netflix'ten herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
HAKAN MUHAFIZ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hakan Muhafız'ın 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Netflix tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.
HAKAN MUHAFIZ 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Hakan Muhafız 4. sezon 1. bölüm özeti: Geçmişe dönen Hakan, Vezir'in bir eşyasını çalar ve tanıdık bir simayla karşılaşır. Zeynep, Ölümsüzler'e olan sadakatini kanıtlamak için harekete geçer.
Hakan Muhafız 4. sezon 2. bölüm özeti: Geçmişte bir iksiri arayan Hakan, Vezir'e karşı ölümcül bir planın ayrıntılarına kulak misafiri olur. Kâhin, Zeynep'e gizeml bir kehanette bulunur.
Hakan Muhafız 4. sezon 3. bölüm özeti: Okhan'ın notunu çözen Hakan, Sultan'a karşı yapılan şeytani bir planı önlemeye uğraşır. Ancak bu, beklenmedik sonuçlara yol açar.
Hakan Muhafız 4. sezon 4. bölüm özeti: Faysal, Vezir'e karşı üstünlük sağlar. Riskli bir durumun içinde sıkışıp kalan Hakan, beklenmedik bir müttefik edinir. Zeynep muazzam güçler kazanır.
Hakan Muhafız 4. sezon 5. bölüm özeti: Zeynep, Hakan'a geleceği gösterir, ancak önemli bir ayrıntıyı saklar.
Harun hakkındaki gerçeği öğrenmeye çalışan Vezir, Okhan ve Faysal ile yüzleşir.
Hakan Muhafız 4. sezon 6. bölüm özeti: Hakan, Harun'un geçmişiyle beklenmedik bir bağlantısı olan bir şifacıyı ziyaret eder. Hakan'ın tılsımlı güçleri kaybolurken Faysal planını harekete geçirir.
Hakan Muhafız 4. sezon 7. bölüm özeti: Hakan gözlerini açtığında farklı bir gerçeklikle karşılaşır.
Zeynep ve Hakan, Faysal'ın ilk Muhafız ile olan şoke edici bağlantısını keşfeder.