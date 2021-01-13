Hakan Muhafız dizisinin yayınlanan 4. sezonunda heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanmıştı. Son sezonun ardından yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler konu hakkında yayıncı kuruluş Netflix'ten herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

HAKAN MUHAFIZ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hakan Muhafız'ın 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Netflix tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.