Doya Doya Moda yarışmasında hafta ortasında jüriler eleştirilerini yaptı, puanlarını verdi. Peki en yüksek ve en düşük puanları hangi yarışmacılar aldı, Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Sevilen şarkılarıyla konuk olarak katılan Deha Bilimlier de kombinlerle ilgili yorumlarda bulundu. Değişen formatla birlikte Cuma akşamı en düşük puanı alan bir kız bir de erkek yarışmacı elenecek. 13 Ocak Çarşamba Doya Doya Moda puan durumunu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
13 OCAK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 9
Ceren: 17
Birben: 19
Bahar: 13
Rabia: 16
Ayşegül: 7
Serap: 7
Batıcan: 19
Mehmet: 19
Furkan: 8
Emre: 20
Ufuk: 10
Erhan: 11
Ahmet: 10
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Gülnaz oldu.
DOYA DOYA MODA BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu. Bahar Candan daha önce de bir moda yarışmasında yarışmıştı.
DEHA BİLİMLİER KİMDİR?
Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu. Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.