DEHA BİLİMLİER KİMDİR?



Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu. Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.