EDHO neden yok sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artış gösterdi. Dizinin yeni bölümünün ATV'de yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler araştırmalarına devam ediyor. Son bölümde Hızır'ın Tipi'nin yerine hayatını ortaya koyması ve Ebru'nun hain çıkması izleyicileri heyecanlandırmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? 12 Ocak 2021 ATV yayın akışında neler var? İşte merak edilenler...
EDHO BUGÜN NEDEN YOK? İŞTE YENİ BÖLÜM TARİHİ...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Dizi 19 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
12 OCAK 2021 ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
İşte son bölümde yaşananlar;
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.
KORKMAZLARIN AMACI NE?
Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.
Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.
EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR
Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
CEYLAN KİME SIKACAK?
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.