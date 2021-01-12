EDHO neden yok sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artış gösterdi. Dizinin yeni bölümünün ATV'de yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler araştırmalarına devam ediyor. Son bölümde Hızır'ın Tipi'nin yerine hayatını ortaya koyması ve Ebru'nun hain çıkması izleyicileri heyecanlandırmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? 12 Ocak 2021 ATV yayın akışında neler var? İşte merak edilenler...

EDHO BUGÜN NEDEN YOK? İŞTE YENİ BÖLÜM TARİHİ...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Dizi 19 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

12 OCAK 2021 ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

İşte son bölümde yaşananlar;