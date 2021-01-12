Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, şu sözlerle kendini ifade etti;

"Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Trabzon Ofluyum. 30 yaşındayım. Bu yıl 3'üncü başvurumu yaptım Survivor'a. Survivor'a başvurduktan sonra bir telefon geldi görüşmeniz var diye. Ben de görüşmemin olduğu yere gittim o gün. Heyecanlıydım, çünkü benim gibi orada Survivor'a katılmak isteyen arkadaşlarım vardı. Parkurda hep beraber büyük bir savaş verdik. Oradaki parkuru olumlu bitirdikten sonra bir telefon daha geldi.

Telefon gelince herhalde oldu bu iş dedim bir sevindim fakat sonra bir elemeye daha gittim. O elemeyi de geçtikten sonra bir telefon daha geldi, sonra bir telefon daha geldi, sonra bir telefon daha geldi derken bugün 6'ıncı elemeden çıktım. Yani bugün orada olan heyecanı anlatamam. Çok başkaydı, çok heyecanlıydım Survivor'a gitmeyi çok istediğim için. Bunu gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum alnım ak, başım dik. Bekle beni Dominik ben geliyorum."

560 binden fazla takipçisi bulunan Survivor Reşat'ın Instagram kullanıcı adı 'resathao'dur. Renkli bir kişiliğe sahip olan Reşat Hacıahmetoğlu, günlük hayatına dair fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.