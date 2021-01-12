Arama motorları üzerinden izleyiciler Survivor Reşat kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu diskalifiye mi oldu? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. TV8'in fenomen yarışması yeni sezona bomba gibi başladı. zorlu mücadelede ilk sakatlıklar da kendini gösterdi. Peki ayağından sakatlanan Survivor Reşat diskalifiye mi olacak? İşte son gelişmeler…
SURVİVOR REŞAT DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
'Benim aldığım bilgiye göre senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var' diyen Acun Ilıcalı duruma bakılacağını ifade etti. 'Yok ben devam edeceğim, elimle devam ederim. Tek ayakla giderim.' diyen Reşat ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.Reşat'ın Survivor'a devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
SURVİVOR 2021 SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?
1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.
2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, şu sözlerle kendini ifade etti;
"Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Trabzon Ofluyum. 30 yaşındayım. Bu yıl 3'üncü başvurumu yaptım Survivor'a. Survivor'a başvurduktan sonra bir telefon geldi görüşmeniz var diye. Ben de görüşmemin olduğu yere gittim o gün. Heyecanlıydım, çünkü benim gibi orada Survivor'a katılmak isteyen arkadaşlarım vardı. Parkurda hep beraber büyük bir savaş verdik. Oradaki parkuru olumlu bitirdikten sonra bir telefon daha geldi.
Telefon gelince herhalde oldu bu iş dedim bir sevindim fakat sonra bir elemeye daha gittim. O elemeyi de geçtikten sonra bir telefon daha geldi, sonra bir telefon daha geldi, sonra bir telefon daha geldi derken bugün 6'ıncı elemeden çıktım. Yani bugün orada olan heyecanı anlatamam. Çok başkaydı, çok heyecanlıydım Survivor'a gitmeyi çok istediğim için. Bunu gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum alnım ak, başım dik. Bekle beni Dominik ben geliyorum."
560 binden fazla takipçisi bulunan Survivor Reşat'ın Instagram kullanıcı adı 'resathao'dur. Renkli bir kişiliğe sahip olan Reşat Hacıahmetoğlu, günlük hayatına dair fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.