urvivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacısı olan İlayda Şeker durumunda... Bu noktada, İlayda Şeker'in hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
SURVİVOR İLAYDA KİMDİR?
İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.
İLAYDA ŞEKER MESLEĞİ NE?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir.
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.
İLAYDA ŞEKER EVLİ Mİ?
İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, 'Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.
SURVİVOR 2021 İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor İlayda Şeker "ilayda13seker" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.