İLAYDA ŞEKER EVLİ Mİ?

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, 'Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.