Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV'de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. 1995 yılında VJ'lik yapmaya başladı. 1-1,5 sene kadar VJ'lik yaptıktan sonra, Genç TV'ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı. 90'lı yılların sonunda Çarkıfelek'te hostes olarak çalışırken daha çok insan tarafından tanınmaya başladı.