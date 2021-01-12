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    • Magazin
    • 12.01.2021 16:48
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    • 12.01.2021 16:48
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    Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu ve oyuncuları! Alaaddin’in Yeni Serüvenleri ne zaman vizyona girdi?

    Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan film vizyona girdiğinde de ilgiyle izlenmişti. İzleyiciler film hakkındaki bilgileri merak ederek gündemde sıklıkla araştırmaya başladı. Peki eğlenceli konusu ile tüm aileye hitap eden ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Alaaddin’in Yeni Serüvenleri ne zaman vizyona girdi?

    takvim.com.tr
    Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu ve oyuncuları!

    2015 yılında vizyona girdiğinde eğlenceli sahneleri ile izleyicileri güldüren Alaaddin'in Yeni Serüvenleri bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yayın akışında gören ve daha önce izlememiş olan izleyiciler Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu ve oyuncuları araştırmalarını yapmaya başladı. Hem macera hem de komedi içerikli filmleri keyifle izleyenler için Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi eğlenceli anlar yaşatacak.

    ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Her daim kaybetmeye mahkum bir grup adam bir mağazayı soymaya karar verirler. Fakat tam soygun esnasında bir grup çocuk başlarına üşüşür ve onlardan bir masal anlatmalarını isterler. Adamlar da onlara yalan yanlış bir Alaaddin masalı anlatmaya başlarlar.

    ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ OYUNCULARI KİMLER?

    Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Gezilebile

    Yönetmen: Arthur Benzaquen

    Oyuncular: Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill

    Tür: Komedi

    Ülke: 2015/ Fransa, Belçika

    Başrolünde Kev Adams'ın yer aldığı 'Alaaddin'in Yeni Serüvenleri' filminin yönetmen koltuğunda Arthur Benzaquen oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill yer alıyor.
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    Haberler Magazin Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu ve oyuncuları! Alaaddin’in Yeni Serüvenleri ne zaman vizyona girdi?