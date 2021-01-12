Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu ve oyuncuları! Alaaddin’in Yeni Serüvenleri ne zaman vizyona girdi?

2015 yılında vizyona girdiğinde eğlenceli sahneleri ile izleyicileri güldüren Alaaddin'in Yeni Serüvenleri bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yayın akışında gören ve daha önce izlememiş olan izleyiciler Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu ve oyuncuları araştırmalarını yapmaya başladı. Hem macera hem de komedi içerikli filmleri keyifle izleyenler için Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi eğlenceli anlar yaşatacak.