Survivor 2021'de dikkat çeken anlar yaşanırken pazar ve pazartesi akşamları yapılan dokunulmazlık oyunu neticesinde iki eleme adayı belli oldu. Gönüllüler takımından Sena Özdemir ve Uğurtan Dora eleme adayı olarak gösterildi. Gözler şimdi kimin eleneceğine çevrildi. Peki, Survivor Sena kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir'in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

İşte hayatı hakkında bilgiler;