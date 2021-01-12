Survivor 2021'de dikkat çeken anlar yaşanırken pazar ve pazartesi akşamları yapılan dokunulmazlık oyunu neticesinde iki eleme adayı belli oldu. Gönüllüler takımından Sena Özdemir ve Uğurtan Dora eleme adayı olarak gösterildi. Gözler şimdi kimin eleneceğine çevrildi. Peki, Survivor Sena kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...
SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?
2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir'in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.
İşte hayatı hakkında bilgiler;
Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir'de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu.
Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.
Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Başa baş giden büyük mücadele sonunda kazanan takım Ünlüler Takımı oldu. Mücadele 10'a 8'lik skorla sonuçlandı.
11 OCAK SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımının 10'a 8'lik skorla kazandığı mücadele sonrası ada konseyi toplandı. Eleme adayı Gönüllüler Takımı'ndan çıktı. Oylama sonucunda Dora 2. eleme adayı oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı Sena olarak belirlenmişti.