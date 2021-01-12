Doya Doya Moda yarışmasında heyecan dolu bir bölüm vardı. Uğurkan Erez yeni yarışma formatını açıkladı, artık erkekler de yarışacak ve kura ile kızlarla eşleşerek günlük puanlarını alacaklar. Cuma günü de bir kız ve bir erkek yarışmacı elenecek. Özlem Yıldız'ın konuk olarak katıldığı hem eğlenceli hem de rekabetin yüksek olduğu anların yaşandığı Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 12 Ocak Salı Doya Doya Moda puanlaması haberimizde yer alıyor