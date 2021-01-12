Doya Doya Moda yarışmasında heyecan dolu bir bölüm vardı. Uğurkan Erez yeni yarışma formatını açıkladı, artık erkekler de yarışacak ve kura ile kızlarla eşleşerek günlük puanlarını alacaklar. Cuma günü de bir kız ve bir erkek yarışmacı elenecek. Özlem Yıldız'ın konuk olarak katıldığı hem eğlenceli hem de rekabetin yüksek olduğu anların yaşandığı Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 12 Ocak Salı Doya Doya Moda puanlaması haberimizde yer alıyor
12 OCAK SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Birben: 18 Emre: 14 puan
Rabia: 13 Ufuk: 10 puan
Ayşegül: 8 Erhan: 17 puan
Serap: 5 Furkan: 13
Ceren: 18 Batıcan:14 puan
Özde: 8 Mehmet: 13 puan
Bahar: 15 Ahmet: 16 puan
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Gülnaz oldu.
DOYA DOYA MODA BATICAN KARALAR KİMDİR?
Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Doya Doya Moda yarışmasına konuk olan Batıcan tarzıyla dikkat çekti. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Doya Doya Moda Batıcan instagram hesabı baticankaralar. Batıcan Karalar, Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi kişilerle çalışmıştır.
MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?
Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. 19 kardeş olduklarını ve 10'nun erkek olduğunu belirten Güneş, kardeşlerini kendisinin giydirdiğini söyledi. Mehmet Güneş, turizm işiyle ilgileniyor.
Mehmet Güneş Doya Doya Moda'ya katılma nedenini "Benim için doğru giyinmek bir sanattır, o sanatı konuşturmak istiyorum." sözleriyle dile getirdi. Daha önce de ekran projelerinde yer alan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor.