SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.