Survivor kim elendi, kim gitti? TV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Gönüllüler Takımı'ndan bir isim bu akşam adaya veda ediyor. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takım eleme adayları olarak Reşat, Sena ve Uğurtan Dora'yı aday göstermişti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Ocak Survivor adaya kim veda etti? İşte merak edilenler...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da şu an Ada konseyi toplandı. dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.

İşte SMS sıralamasına dair bilgiler;