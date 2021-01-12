Survivor kim elendi, kim gitti? TV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Gönüllüler Takımı'ndan bir isim bu akşam adaya veda ediyor. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takım eleme adayları olarak Reşat, Sena ve Uğurtan Dora'yı aday göstermişti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Ocak Survivor adaya kim veda etti? İşte merak edilenler...
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da şu an Ada konseyi toplandı. dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.
İşte SMS sıralamasına dair bilgiler;
SMS SIRALAMASI GÖNÜLLÜLER
1. Poyraz
Birinci olan Poyraz, Reşat'ı aday gösterdi.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Başa baş giden büyük mücadele sonunda kazanan takım Ünlüler Takımı oldu. Mücadele 10'a 8'lik skorla sonuçlandı.
11 OCAK SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımının 10'a 8'lik skorla kazandığı mücadele sonrası ada konseyi toplandı. Eleme adayı Gönüllüler Takımı'ndan çıktı. Oylama sonucunda Dora 2. eleme adayı oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı Sena olarak belirlenmişti.
SURVİVOR 2021 UĞURTAN DORA KİMDİR?
Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı.
Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.
Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.