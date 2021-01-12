Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı.
Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek aşk yaşadığı Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay ile önceki gün objektiflere takıldı. Kapalı alanda sigara içen, sadece paket servis olan mekanda bir şeyler atıştıran Dilara Aksüyek ile Onur Bay, içeride de maskesiz görüntülendi. Mekandan çıkarken de maskesini takmayan Aksüyek, tepkileri üzerine topladı.
"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL"
Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.
Bu yıl 15. sezonuyla ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, kendinden 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile ilişkisi sebebiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay kimdir? Onu Bay kaç yaşında?
ONUR BAY KİMDİR?
Onur Bay, 19 Mart 1996, İstanbul doğumludur. Televizyon ekranlarının en uzun süreli dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde oynayan Onur Bay 24 yaşındadır. 2006 yılında yayına başlayan Arka Sokaklar dizisinde henüz çocuk yaştayken oynamaya başlayan Onur Bay bugün hala dizideki rolüne devam etmektedir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Dilara Aksüyek ile birlikte. Onur Bay'ın daha önce Çakallarla Dans filminde de rol aldığı biliniyor.