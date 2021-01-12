"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL"



Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

Bu yıl 15. sezonuyla ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, kendinden 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile ilişkisi sebebiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay kimdir? Onu Bay kaç yaşında?