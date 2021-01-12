EDHO 179. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. EDHO fragmanı dizi severler tarafından merakla bekleniyor. 12 Ocak ATV yayın akışında EDHO 179. yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm bu hafta var mı? İşte EDHO 179. bölüm hakkında merak edilenler!