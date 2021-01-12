EDHO 179. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. EDHO fragmanı dizi severler tarafından merakla bekleniyor. 12 Ocak ATV yayın akışında EDHO 179. yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm bu hafta var mı? İşte EDHO 179. bölüm hakkında merak edilenler!
EDHO 179. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?
Dizinin 179. yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında olmayacak. Yeni yılın ilk haftalarında yayıncı reklam anlaşmaları nedeniyle dizilere birkaç hafta ara veriliyor. Bu nedenle EDHO yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak.
EDHO 178. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR!
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz.
Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.