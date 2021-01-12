Yayınlanan dört sezonuyla heyecanı doruklara çıkaran La Casa De Papel dizisinde yeni sezon heyecanı sürüyor. Hikayeye dahil olacak yeni isimler merak edilirken konu hakkında Netflix'ten yapılacak açıklamaya odaklanıldı. 5. sezonda yaşanacak gelişmelerle birlikte olayların iyice raydan çıkacağı tahminler arasında bulunuyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

İşte detaylar;