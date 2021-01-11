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    • Magazin
    • 11.01.2021 14:37
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    • 11.01.2021 14:37
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    'nin de tepesi attı 'ı silenler kervanına katıldı! "Ağzı bozuk konuşmalarım var" dedi silip geçti

    'ın güncellenen Gizlilik İlkesi'nde, "Bilgileriniz, yaşadığınız yerin dışında hizmetlerimizin sağlandığı, dünyanın başka herhangi bir ülkesine veya bölgesine aktarılabilir veya iletilebilir ya da buralarda saklanabilir ve işlenebilir" ifadesine yer verildi. Buna karşın WhatsApp'ın AB ülkelerindeki kullanıcılarına yönelik farklı bir Gizlilik İlkesi bulunuyor. WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne tepki gösteren kullanıcılar, yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına geçiyor.  de bu konuda yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Tilbe uygulamayı sildiğini söyleyerek bir açıklama yaptı.

    Ağzı bozuk konuşmalarım var dedi silip geçti

    WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı aldı. Bunların arasında yer alan Yıldız Tilbe, "Yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşmalarım vardı" diyerek uygulamayı sildiğini duyurdu.

    WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti.

    WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. Bu kararın üzerine binlerce kişi uygulamayı telefonlarından silerek yeni mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı.

    "WHATSAPP'TA KİMSE KALMAYINCA BEN DE SİLDİM"

    WhatsApp gündemi sürerken ünlü isimler de uygulama değişikliğine gidiyor.

    Her zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de WhatsApp'la ilgili Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Uygulamayı sildiğini söyleyen şarkıcı, "WhatsApp'tan kaçan kaçana. Tanıdığım hiç kimse kalmamış WhatsApp'ta. Ben nasıl kapatacağımı bilmiyorum, bu ne zulümdür.

    WhatsApp'ı sildim; gizlim saklım yok, yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşma ve yazışmalarım vardı. Duymadığınız şeyler değil fakat yine de sildim. Twitter'da WhatsApp gibi yaparsa üzülürüm valla inşallah aynı olmaz" dedi.

    Yıldız Tilbe öncesinde tepki gösteren isimlerden biri de Demet Akalın olmuştu.

    Demet Akalın da tepki gösterenler arasında yeri aldı. Aktif kullandığı Twitter hesabından WhatsApp'a kızdığı bu tweet'i attı.

    Ardından da başka bir mesajlaşma uygulamasını indirdiğini söyledi.
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    Haberler Magazin Yıldız Tilbe'nin de tepesi attı Whatsapp'ı silenler kervanına katıldı! "Ağzı bozuk konuşmalarım var" dedi silip geçti