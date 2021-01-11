Her zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de WhatsApp'la ilgili Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Uygulamayı sildiğini söyleyen şarkıcı, "WhatsApp'tan kaçan kaçana. Tanıdığım hiç kimse kalmamış WhatsApp'ta. Ben nasıl kapatacağımı bilmiyorum, bu ne zulümdür.