İlgiyle izlenen dizilerden biri olan Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Hem farklı konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan ve fenomen hale gelen dizilerden biri olan Elite dizisi yeniden gündem konusu oldu ve ayrıntılar izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Netflix'ten dizinin yeni sezonuna dair açıklama geldi mi? Netflix Elite konusu nedir, oyuncuları kimler?
ELITE 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz tarih belli olmadı, diğer sezonlar 8 bölümden oluştuğu için yeni sezonun da aynı sayıda olması bekleniyor.
ELITE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizide, İspanya'nın en ünlü ve önemli okullarından birisi olan Las Encinas adında bir özel okul bulunuyor. Bu kadar ünlü okul olması sebebi ile zengin kişilerin çocukları bu okulda eğitim almaktadır. Okulun öğrencilerinin tamamının tanınan ve maddi yönden geliri olan ailelerin çocuklarından oluşmasının yanı sıra bu okula gitmeye hak kazanan 3 farklı çocuk da bulunuyor. Burslu şekilde okulda eğitim görmeye hak kazanan bu 3 öğrenci, eski okullarının depremde yıkılması nedeni ile bu hakkı elde ediyor.
Elite dizisinin konusu tam olarak bu 3 öğrencinin okula gelmesi sonucunda başlıyor. Tamamen gençlik dizisi olmasının yanı sıra dizi içinde oldukça gizemli olaylarda yer almaktadır. Okula yeni gelen burslu 3 öğrencinin ardından okuldaki bir öğrencinin ölmesi olayları tamamen değiştiriyor. Maddi konum farklılıkları nedeni ile bu ölümden 3 öğrencinin sorumlu tutulması sonrasında gizemli olaylar birer birer dizi içinde yer almaya başlıyor. Elite dizisinde Müslüman olan ve okulda başörtüsü takan bir öğrencinin uyarı alması ve başörtüsünü takmaktan vazgeçmesi gibi olaylara da yer verilmiştir. Her sezon farklı heyecanların yer aldığı dizinin önümüzdeki sezonu ise izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
ELITE OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin ilk bölümünden bu yana en beğenilen ve ilgi gösterilen başrol karakteri olan Carla'yı canlandıran Ester Exposito'dur. Elite dizsinin diğer oyuncu kadrosu ve karakterleri şu şekildedir:
- Ester Exposito: Carla
- Omar Ayuso: Omar
- Miguel Bernardeu: Guzman
- Mina El Hammadi: Nadia
- Itsan Escamilla: Samuel Garcia Dominguez
- Miguel Herran: Christian
- Jaime Lorente: Nano
- Lora Marceli: Beatriz
- Danna Paola: Lu
- Maria Pedraza: Marina