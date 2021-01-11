Menajerimi Ara'da akıllara zarar ayrılık! Herkes Menajerimi Ara'yı onun için izlerken o diziye böyle veda etti... Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ile Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara'da bir ayrılık yaşandı. Pek çok kişinin diziyi onun için izlediği varsayılırsa bu ayrılık izleyiciyi derinden etkileyecek gibi. Peki Menajerimi Ara'ya veda eden o isim kim? İşte detaylar.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Fakat ardından başlayan dizilerle reytingleri bir hayli sarsıldı. Kanal diziye final vermek yerine ise pazar gününe çekince reytinglerde artış oldu.
Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ile Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara'da bir ayrılık yaşandı.
Senaryo gereği yurt dışından gelen teklifi kabul eden Emir diziye veda etmiş oldu. Burak Tozkoparan da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
Ünlü oyuncu "Bu akşam son kez Emir'le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" notuyla vedasını duyurdu.
Menajerimi Ara dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Güle güle Emir" mesajı yayınlandı.
Burak Tozkoparan: 4 Kasım 1992 yılında İstanbul'da doğan Burak Tozkoparan; oyuncu baterist ve müzisyenlik gibi birçok dalda kendini yetiştirmiş birisidir. Aslen Rizeli olan Burak Tozkoparan; 2 Nisan 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan Vodafone 14. Liseler Arası Müzik yarışmasında enstrüman çalanlar dalında bateristliği ile birinci olmuştur.
Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nin temsil ettiği yarışma sonrası eğitimini Okan Üniversitesi'nde yüzde yüz burslu kazanarak; Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır. Birçok grupla beraber çalışan Burak Tozkoparan Olcayto Ahmet Tuğsuz un eşliğinde kurulan Pervane grubunda da bateristlik yapmıştır.
Oyunculuk kariyerinde ilk adımı Paramparça dizisinde Ozan karakteriyle yapan Burak Tozkoparan; Gönenç Uyanık'ın yapmış olduğu sinema filminde ise 12 Şubat 2016 da vizyona giren Hesapta Aşk filminde Mert karakterini canlandırarak sinema deneyimini de başarıyla uygulamıştır. Akrep burcu olan Burak Tozkoparan 23 yaşındadır. Burak Tozkoparan Paramparça ve Hesapta aşk adlı iki oyunda yer almıştır.