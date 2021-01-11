Menajerimi Ara'da akıllara zarar ayrılık! Herkes Menajerimi Ara'yı onun için izlerken o diziye böyle veda etti... Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ile Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara'da bir ayrılık yaşandı. Pek çok kişinin diziyi onun için izlediği varsayılırsa bu ayrılık izleyiciyi derinden etkileyecek gibi. Peki Menajerimi Ara'ya veda eden o isim kim? İşte detaylar.