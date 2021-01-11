Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Her yıl heyecanla izlenen mücadele başladı ve bir kişi Gönüllülerden Ünlüler takımına geçti. İlk dokunulmazlık oyunundan sonra ilk eleme adayı da belirlendi. Survivor 3.bölüm fragmanı da yayınlandı, işte yaşanacaklar...
SURVIVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'in 10 Ocak günü ekranlara gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasındaki mücadele kıran kırana başladı. Özel olarak hazırlanan parkurda birbirleriyle kıyasıya yarışan Survivor 2021 yarışmacıları arasında çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu oynandı.
Araların milli sporcularında yer aldığı her iki takımda da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda oldukça yüksek seviyede mücadele gösterdi ancak oynanan çekişmeli dokunulmazlık oyununda puan üstünlüğünü kaybetmeyen ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
SURVIVOR 2021 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2021'in ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı olarak SENA seçildi.
SURVİVOR 2021'DE GÖNÜLLÜLERDEN ÜNLÜLERE KİM GEÇTİ?
Survivor 2021'de yarışmacılar, gün içinde oynanan iki oyun sonrasında ada konseyinde toplandı. Konseyde Gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Ve bu oylama açık olarak yapıldı. Yarışmacılar, oturdukları yerden Ünlüler takımına hangi yarışmacının geçmesi gerektiğini sebebiyle söyledi.
Gönüllüler takımında söz alan altı yarışmacı İlayda Şeker'in adını söyledi. Bundan dolayı Gönüllüler takımından İlayda, Ünlüler takımına geçti.
ADA KONSEYİ SONRASINDA ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU NASIL OLDU?
Gönüllüler takımı; Aleyna, Ayşe, Emin, Hanzade, Sancakay, Sena, Steven, Sultan Reşat, Uğurtan, Yiğit ve Yunus Emre
Ünlüler takımı; Barış Özbek, Batuhan Karacakaya, Cemal Hünal, Çağrı Atakan, Hayrettin, İsmail Balaban, Melis Sezer, Merve Aydın, Meryem Kasap, Öykü Çelik ve İlayda