SURVİVOR 2021'DE GÖNÜLLÜLERDEN ÜNLÜLERE KİM GEÇTİ?



Survivor 2021'de yarışmacılar, gün içinde oynanan iki oyun sonrasında ada konseyinde toplandı. Konseyde Gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Ve bu oylama açık olarak yapıldı. Yarışmacılar, oturdukları yerden Ünlüler takımına hangi yarışmacının geçmesi gerektiğini sebebiyle söyledi.

Gönüllüler takımında söz alan altı yarışmacı İlayda Şeker'in adını söyledi. Bundan dolayı Gönüllüler takımından İlayda, Ünlüler takımına geçti.