TV 8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İki takım dokunulmazlığı kazanarak karşı takımdan aday çıkarmak için çaba sarf etti. Heyecan dolu dokunulmazlık oyunu az önce sona erdi ve kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte programa dair merak edilen detaylar...

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Başa baş giden büyük mücadele sonunda kazanan takım Ünlüler Takımı oldu. Mücadele 10'a 8'lik skorla sonuçlandı.

İşte Survivor'da ikinci eleme adayı;