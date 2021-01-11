TV 8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İki takım dokunulmazlığı kazanarak karşı takımdan aday çıkarmak için çaba sarf etti. Heyecan dolu dokunulmazlık oyunu az önce sona erdi ve kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte programa dair merak edilen detaylar...
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Başa baş giden büyük mücadele sonunda kazanan takım Ünlüler Takımı oldu. Mücadele 10'a 8'lik skorla sonuçlandı.
İşte Survivor'da ikinci eleme adayı;
11 OCAK SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımının 10'a 8'lik skorla kazandığı mücadele sonrası ada konseyi toplandı. Eleme adayı Gönüllüler Takımı'ndan çıktı. Oylama sonucunda Dora 2. eleme adayı oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı Sena olarak belirlendi.
CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 kadrosuna kattığı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor'dan diskalifiye edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı'nın ilk yarışmacı olarak Survivor aday kadrosuna alındığını açıkladığı ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor 2021'den diskalifiye edildiği iddiaları sosyal medyaya ve magazin gündemine damga vurdu.
CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Yarışmanın 10 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde Survivor Cemal'in zorlandığı ve rahatsızlandığı görüldü.
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır.
Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.