1995 yılında mağazacılık ve turizm üzerine işler yaptı. Sonra "Sinevizyon" programında program asistanı olarak medyada çalışmaya başladı. Show Tv'de "şakamatik", Kanald'de "Taksi" ve "Çocuktan Al Haberi", Atv'de "Sakarazi" ve 2000 yılı yılbaşı özel eğlencesi, TRT'de "Sayısal Gece" çekilişleri ve sabah kuşağında "Günbe Gün", Fox tv'de "Oyun Bozan", Star Tv'de "Kabere Kabere" adındaki programlarda görev almıştır.

1999 - 2003 yılları arasında Best Tv'de "Sabah Neşesi" adlı programı yaptı. Best Fm'de "Gamlıbaykuş" ve Alem Fm'de "Karacan OnAir" programlarıyla radyoculuk yaptı.

Okan Karacan, 2007 yılında "Buzda Dans" ve "Şarkı Söylemek Lazım" adlı programlarının yapımcılığını üstlenmiştir. Sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

145 kiloya kadar çıkan Okan Karacan, 5,5 ayda 50 Kilo vererek 95 kiloya indi. Okan Karacan'ın yurt dışında faaliyet gösteren "Karacan Artistik Hizmetler" adıyla hizmet veren bir yapım şirketi vardır. Ayrıca 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında sunuculuk yapmaktadır.