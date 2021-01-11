Sen Osman Bey'in Bamsı'sı olasın! Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Geçen hafta yayınlanan Kuruluş Osman son bölümde Kayılar ile İnegöl Kalesi'ne yürüyecek olan Türk beylerinin Bizans tarafından alçakça katledilmesi Osman Bey'i öfkelendirdi. Kendini İdris olarak tanıtıp Kayı Obası'na sızan David, Efendi Petrus ile bir araya gelerek Bamsı'ya ve Ertuğrul Bey'in bıraktığı emanetler hakkında bilgi verdi. Osman Bey, Flatyos'un kaçmasından sorumlu tuttuğu Göktuğ'u ve Bala Hatun'u zehirleyen Targun'u ağır şekilde cezalandırdı. Ayrıca amcası Dündar'ın Nikola ile gizli gizli buluştuğunu öğrenen Osman, çevresindeki tüm herkese büyük bir ders verdi. Bölüm sonrası Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Yeni bölümde Osman Bey Türk beylerinin intikamı için harekete geçecek. Fragman henüz ATV'de yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU

Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.

İşte geceye damgasını vuran sahne...