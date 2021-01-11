Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan son gelişmeler milyonları heyecanlandırdı. Tipi'nin inatla Rafet'in çaldığını itiraf etmemesi üzerine İlyas, Tipi'yi infaz etmek için harekete geçmek zorunda kaldı. Tam o esnada Hızır masaya gelerek masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan arttı. Ayrıca Tipi'nin Ebru'yu telefon görüşürken yakalaması ve "Gizli olanı sevmem" demesi çok daha önceki şüphesinin haklı çıktığını gösterdi. Dizinin bu hafta izleyici karşısında olmayacağı öğrenildi. Bu kapsamda EDHO 179. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun yeni bölüm geçen hafta yayınlanmadı. Dizi bu hafta da izleyici karşısına olmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.