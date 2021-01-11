Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir, tarihte var mı? TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde tarihi karakterler merak konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Zübeyde Hatun karakteri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
ZÜBEYDE HATUN KİMDİR?
Zübeyde Hatun (ö. 1099, Rey), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultanı Melikşah'ın eşi, Berkyaruk'un annesidir.
Babası Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlendi. Kocası Melikşah üzerinde etkiliydi. 1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı.
İşte hayatı hakkında detaylı bilgiler;
Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince Fahrülmülk'ün de kışkırtmalarıyla vezire kin beslemeye başladı. Bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Müeyyidülmülk'ün Zübeyde Hatun'a karşı intikam duyguları kabardı. Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan edenMuhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmülk Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra AnkaraBilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları 'Yine Başladılar Şarkılarına' (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır.
İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile insanlar yüzüne aşina oldular. 2010 yılında "Kavşak" filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.
2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Sedef karakterini canlandırdı.
Filmleri ve Dizileri
2015 - Racon: Ailem İçin (Sedef) (TV Dizisi)
2014 - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) (Sinema Filmi)
2014 - Dün Bugün Yarın (Kısa Film)
2014 - Ah Neriman (TV Dizisi)
2012 - Yabancı (Özgür) (Sinema Filmi)
2012 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 3. Sezon (Eylül) (TV Dizisi)
2011 - Sen De Gitme (Ceyda) (TV Dizisi)
2010 - Küstüm Çiçeği (Gülten) (TV Dizisi)
2011 - One Missed Call (Hayat) (Kısa Film)
2010 - Kavşak (Arzu) (Sinema Filmi)
2010 - Kardelen (Ülker) (Sinema Filmi)
2009 - Ah Kalbim (Candan) (TV Dizisi)
2008 - Derdest (Gaye Acar) (TV Dizisi)
2007 - Sır Gibi (Deniz) (TV Dizisi)
2005 - Küpeler (Zeynep) (Kısa Film)
2005 - Eylül (Zeynep Öğretmen) (TV Dizisi)
2005 - Beyaz Gelincik (Ceren Durul/Aslanbaş) (TV Dizisi)
2004 - Gülizar (TV Filmi)
2004 - Bir Aşk Hikayesi (Dünya) (TV Filmi)
2000 - Bizim Evin Halleri (Doğa ) (TV Dizisi)