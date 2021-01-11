Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir, tarihte var mı? TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde tarihi karakterler merak konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Zübeyde Hatun karakteri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ZÜBEYDE HATUN KİMDİR?

Zübeyde Hatun (ö. 1099, Rey), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultanı Melikşah'ın eşi, Berkyaruk'un annesidir.

Babası Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlendi. Kocası Melikşah üzerinde etkiliydi. 1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı.

İşte hayatı hakkında detaylı bilgiler;