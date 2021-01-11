Survivor 2021 dikkat çeken Ünlüler ve Gönüller Takımı yarışmacılarıyla geçen hafta izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda dikkat çeken pek çok yarışmacı bulunuyor. Bu yarışmacılardan birisi de Meryem Kasap. Meryem Kasap'ın hayatı, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğuna dair araştırmalar artış gösteriyor. Peki, Survivor Meryem kimdir? Meryem Kasap kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş.