ATV ekranlarında bugün saat 20.00'de Maraşlı dizisi ilk bölümüyle izleyicilerine merhaba demeye hazırlanıyor. Dizide Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı ve Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur hikayesi anlatılacak. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler Maraşlı 1. bölüm canlı izle seçeneğini hakkında araştırma yapıyor. ATV canlı yayın ile Maraşlı yeni bölüm canlı izleme seçeneği aşağıda yer alıyor.

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MARAŞLI İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.