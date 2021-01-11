ATV ekranlarında bugün saat 20.00'de Maraşlı dizisi ilk bölümüyle izleyicilerine merhaba demeye hazırlanıyor. Dizide Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı ve Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur hikayesi anlatılacak. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler Maraşlı 1. bölüm canlı izle seçeneğini hakkında araştırma yapıyor. ATV canlı yayın ile Maraşlı yeni bölüm canlı izleme seçeneği aşağıda yer alıyor.
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MARAŞLI İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.
Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.
Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.
Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir.
MARAŞLI OYUNCU KADROSU
Oyuncular: Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik
Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı ve Burak Sağyaşar
Yönetmen: Arda Sarıgün