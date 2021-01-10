Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden ve magazin gündeminde sıkça konuşulan Nihal Candan yine bomba bir olaya imza attı.
Kaldığı otelden sık sık bornozlu fotoğraf paylaşarak Instagram'ı sallayan Nihal Candan şimdi de küvette poz vererek binlerce beğeni aldı.
Paylaşımını binlerce kişi beğendi fakat bir o kadar da tepki aldı.
Sık sık kilo alıp verdiği için göğüslerine silikon taktıran Candan yapay olduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oluyor.
NİHAL CANDAN KİMDİR?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğdu.
İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla tanınarak ünlendi.
BAHAR CANDAN İLE KARDEŞ
Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.
İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.
Fiziksel özelliklerine bakıldığında, Nihal Candan 1,65 metre boyundadır.
56 kiloya sahip.
SURVIVOR'DA AĞLADI!
Survivor'a giderken yaptığı çekimde 'Niye aç kalmaktan korkayım ki ben zaten rejim yapıyorum' diyen Nihal Candan adadaki ikinci gününde açlık ve karanlık yüzünden ağlamıştı.