Güzelliğiyle dillerden düşmüyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın esmer güzeli Müjgan hakkındaki gerçek duyanları şaşkınlığa uğrattı.

atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.