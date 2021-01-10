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    • 10.01.2021 23:39
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    • 10.01.2021 23:39
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    Güzelliğiyle dillerden düşmüyor! 'nın Müjgan'ı hayrete düşürdü! Gerçekte...

    Güzelliğiyle dillerden düşmüyor. 'nın esmer güzeli Müjgan hakkındaki gerçek duyanları şaşkınlığa uğrattı. atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı , güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğu ile de adından sıkça söz ettiren Melike İpek Yalova, şöhret basamaklarını hızla çıkarken özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı hakkındaki şaşırtıcı gerçekler...

    Çukurova'nın Müjgan'ı şaşırttı

    Güzelliğiyle dillerden düşmüyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın esmer güzeli Müjgan hakkındaki gerçek duyanları şaşkınlığa uğrattı.

    atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

    Oyunculuğu ile de adından sıkça söz ettiren Melike İpek Yalova, şöhret basamaklarını hızla çıkarken özel hayatı da merak konusu oldu.

    İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı hakkında daha önce duymadığınız bilgiler...

    MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
    Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

    İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

    Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

    Melike İpek Yalova'nın rol aldığı diziler ve filmler:

    2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

    2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

    2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

    2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

    2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

    2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

    2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)

    Murat Ünalmış: Kayseri


    Ahu Tuğba: İstanbul

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

    Celal Yonat - Sivas


    Hadise - Sivas


    Alparslan Özmol - Bursa


    Songül Karlı: Tokat
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    Haberler Magazin Güzelliğiyle dillerden düşmüyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova hayrete düşürdü! Gerçekte...