Survivor 2021 kadrosu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Heyecanla beklenen yarışma için az bir zaman kaldı ve fragman da izleyicilerle buluştu. Survivor 2021 1. bölüm fragmanında ilk ödül mücadelesi dikkatleri çekti, şimdiden sakatlanmalar da merak uyandırdı. Survivor 2021 1. bölüm fragmanını haberimizden inceleyebilirsiniz. Survivor 2021 ne zaman, yarışmacı kadrosunda kimler var? Sorusunun yanıtını da derledik.
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021 ilk bölümü ile 9 Ocak Cumartesi akşamı 20:00'de TV8'de yayınlanacak
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.
Batuhan Karacakaya – Oyuncu
Çağrı Atakan – Oyuncu
Melis Sezer – Milli Tenisçi
İsmail Balaban – Baş Pehlivan
Hayrettin – Oyuncu
Öykü Çelik – Oyuncu
Cemal Hünal – Oyuncu
Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu
Meryem Kasap - Milli Atlet
Barış Özbek - Futbolcu
SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.