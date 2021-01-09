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    • 09.01.2021 11:59
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    • 09.01.2021 12:27
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    yayınlandı! ne zaman, ?

    yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Her yıl TV8’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma için geri sayım başladı. Fenomenleri yine Ünlülüler-Gönüllüler konseptinde olacak yarışmanın ayrıntılarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki ne zaman, ? Macera odaklı, zor ada şartlarında gerçekleşen mücadele yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Survivor 2021 ile ilgili bilgiler…

    takvim.com.tr
    Survivor 2021 ne zaman, yarışmacı kadrosunda kimler var?

    Survivor 2021 kadrosu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Heyecanla beklenen yarışma için az bir zaman kaldı ve fragman da izleyicilerle buluştu. Survivor 2021 1. bölüm fragmanında ilk ödül mücadelesi dikkatleri çekti, şimdiden sakatlanmalar da merak uyandırdı. Survivor 2021 1. bölüm fragmanını haberimizden inceleyebilirsiniz. Survivor 2021 ne zaman, yarışmacı kadrosunda kimler var? Sorusunun yanıtını da derledik.

    SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor 2021 ilk bölümü ile 9 Ocak Cumartesi akşamı 20:00'de TV8'de yayınlanacak

    SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

    Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

    Batuhan Karacakaya – Oyuncu

    Çağrı Atakan – Oyuncu

    Melis Sezer – Milli Tenisçi

    İsmail Balaban – Baş Pehlivan

    Hayrettin – Oyuncu

    Öykü Çelik – Oyuncu

    Cemal Hünal – Oyuncu

    Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu

    Meryem Kasap - Milli Atlet

    Barış Özbek - Futbolcu

    SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER KADROSU

    Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.
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    Haberler Magazin Survivor 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021 ne zaman, yarışmacı kadrosunda kimler var?