Survivor 2021 kadrosu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Heyecanla beklenen yarışma için az bir zaman kaldı ve fragman da izleyicilerle buluştu. Survivor 2021 1. bölüm fragmanında ilk ödül mücadelesi dikkatleri çekti, şimdiden sakatlanmalar da merak uyandırdı. Survivor 2021 1. bölüm fragmanını haberimizden inceleyebilirsiniz. Survivor 2021 ne zaman, yarışmacı kadrosunda kimler var? Sorusunun yanıtını da derledik.