"ZEKİ MÜREN'İ EVRENSEL SANATÇI OLARAK GÖSTERENLER AHLAKSIZDIR"

Bir 'Sanat Güneşi'nden bahsediyorsunuz. Ayrıca o da 'Devlet Sanatçısı' unvanını aldı. Kendisine 'Paşa' deniyordu...

"Hayır! 'Sanat Güneşi' ifadesini ona ne devlet ne halk verdi. Bizzat kendi kendine yakıştırdı. Çünkü müthiş bir şöhret hırsı vardı. Bilmediğiniz çok şey var. 'Paşa' deniyordu" diyorsunuz. Bir tek asker çıkıp da bir şey demedi. Nedir paşa? Bir asker ortamında en yüksek ve en şerefli yerdir. Onu bile kullandı, her şeyi kullandı. Buna karşı çıkıyorum. İlk çıktığı seneler sesi iyiydi ama bu kişiyi günümüzde hâlâ evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır."