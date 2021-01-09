Acun Ilıcalı Survivor 2021 adasına nasıl geldi? Survivor adası nerede? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. . İşte Acun Ilıcalı'nın her yıl adaya gelişi ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Acun Ilıcalı Survivor 2021 bu akşam TV8'de başlayacak ve heyecanlı geri sayım başladı. Ayrıca her yıl yarışmanın çekildiği Dominik Cumhuriyeti hakkındaki detayları da bulabilirsiniz.
ACUN ILICALI 2021 SURVİVOR ADASINA NASIL GELDİ?
Survivor'ın yeni sezon ilk bölümünde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı. İlk önce spor arabayla belli bir noktaya ulaşan Ilıcalı daha sonra off-road aracına bindi.
Son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.
İŞTE DİĞER YILLARDA ACUN ILICALI'NIN ADAYA GELİŞİ
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU
ÜNLÜLER
Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.
GÖNÜLLÜLER
Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.
2021 SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.
DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?
Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.
DOMİNİK'İN İKLİMİ
Dominik Cumhuriyeti'nin tropik bir iklimi vardır. Fakat mevsimsel sıcaklık değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Ağustos ayı bunaltıcı şekilde sıcak olur. Ülkede iki yağmurlu mevsim vardır, Ekim'den Mayıs'a kadar kuzey kıyıları, Mayıs'tan Ekim'e kadar güney kıyıları yağmurlu olur. Bu yağmurlar, sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer. Haziran-Eylül ayları kasırga mevsimidir.