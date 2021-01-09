Dalavereciler etrafta cirit atacak! EDHO 179. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken Yaman ve müttefiklerinin masada olması "Dalavereciler içlerinde cirit atacak" yorumlarının sıkça yapılmasına neden oldu. Hızır Çakırbeyli'nin Tipi infaz edilmek üzereyken masaya gelerek "Kural kuraldır. Beyler masanın 14. kuralına göre, masada liderlik etmiş birisi masanın üyelerinden birisi için hayatını ortaya koyabilir. İlyas, Tipi için yapman gerekeni bana yapacaksın." sözlerini sarf ettiği bölümün ardından neler yaşanacağı merak ediliyor. Gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanının yayınlanacağı güne çevrildi. İşte son bölüm damgasını vuran sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.