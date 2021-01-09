Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında? Nereli sevgilisi var mı? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan ve her bölümüyle heyecanla izlenen dizideki oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Masumlar Apartmanı Neriman rolü ile izleyici karşısına çıkan Gizem Katmer'in hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.
GİZEM KATMER KİMDİR?
Gizem Katmer 1998 senesinde doğmuştur. 22 yaşındaki genç ve güzel oyuncu Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almıştır. Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünden mezun olan genç oyuncu Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu da yapmıştır. Pek çok film ve reklam filminde yer alan Katmer son olarak TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat vermeye başlamıştır. Aşağıdaki kısımda Gizem Katmer'in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır. Çirkin Hayalet Kel Şarkıcı Romeo Juliet Ulrike ve Açık Aile Kahverengi Pena Kozalar
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer