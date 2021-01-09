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    • 09.01.2021 11:01
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    • 09.01.2021 11:25
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    ve sevgilisi nişanlandı! Anneanne coştu! Kaan Demirağ kimdir ne iş yapıyor?

    Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncuların 'in torunu , sevgilisi ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile nişanlandı. Aile arasında, sade bir törenle nişananlanan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti nişan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor. Hülya Koçyiğit, şık bir organizasyon hazırlatan torunu Aslışah Alkoçlar için dans etmeyi ihmal etmedi.

    Aslışah Alkoçlar ve sevgilisi Kaan Demirağ nişanlandı!

    Paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında ilk müjdesini verdi. Nisan ayından bu yana aşk yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul eden Alkoçlar, dün akşam evlilik yolundaki ilk adımı da attı. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, aile arasında yapılan sade bir tören ile nişanlandı. Genç çift nişan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

    AİLE ARASINDA TÖREN YAPTILAR

    Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti nişanlanarak mutlu haberi sevenlerine duyurdu.

    Aile arasında bir nişan töreni yapan çifti yalnız bırakmayan abla Neslişah Alkoçlar, nişan törenindeki bir kareyi Instagram hesabından yayınlayarak "Canımın içi çok mutlu ol" dedi.

    Geceden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

    Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, baldızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

    TORUNU İÇİN KALKIP DANS ETTİ

    Neslişah Alkoçlar siyah kıyafetiyle şıklığını yine konuşturdu. Sosyetik isim Neslişah Alkoçlar ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, mutlu geceyi bu romantik kare ile ölümsüzleştirdi.

    Hülya Koçyiğit torunun mutlu gününde dans ederek eğlendi.

    Aslışah Alkoçlar mavi nişan elbisesi ile duru güzelliğiyle göz kamaştırdı.

    Çiftin, önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

    Aslışah Alkoçlar, iki ay önce sevgilisi Kaan Demirağ'ın kardeşinin doğum günü yemeğine katılmış ve aileye girmişti.

    ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN NİŞANLISI KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?

    Kaan Demirağ 37 yaşındadır. Kaan Demirağ HD Group'un sahibi Demirağlar'ın oğludur. Aynı zamanda içerisinde HD İskender, HD Döner, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın bulunduğu HD Group'un Genel Kurul Başkanlığı'nı yapmaktadır.

    Ekstrem sporlara merakı olduğu bilinen Demirağ'ın, sık sık seyahat ettiği de sosyal medya paylaşımlarından görülüyor.
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    Haberler Magazin Aslışah Alkoçlar ve sevgilisi Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit coştu! Kaan Demirağ kimdir ne iş yapıyor?