Paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında ilk müjdesini verdi. Nisan ayından bu yana aşk yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul eden Alkoçlar, dün akşam evlilik yolundaki ilk adımı da attı. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, aile arasında yapılan sade bir tören ile nişanlandı. Genç çift nişan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.