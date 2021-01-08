Doya Doya Moda yarışmasında yine bir haftanın finali yaşandı. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada bu hafta kim güldü kim hayallerine veda etti? Doya Doya Moda kim elendi? 8 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada eğlenceli anlar yaşandı. Peki Doya Doya Moda'da jüriler hangi puanları verdi? İşte yaşananlar…
8 OCAK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 24
Ceren: 30
Birben: 22
Bahar: 27
Rabia: 27
Ayşegül: 23
Gülnaz: 13
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Gülnaz oldu.
KONUK KOBRA MURAT KİMDİR?
Murat Divandiler namı diğer Kobra Murat, babasının, dedesinin, büyük büyükdedesinin doğduğu bu mahallede sürdürüyor hayatını. Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. 48 yaşında olan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Oğulları Doğuş ve Yiğithan'dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007'de Sergül dünyaya geldi.
Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor.
Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi.
DOYA DOYA MODA GÜLNAZ KİMDİR?
Yeni haftanın yarışmacısı olarak ekranda boy gösterecek Gülnaz İstanbul'da yaşıyor. Aslen Samsunlu olan Gülnaz 33 yaşında. Şarkı sözü yazıyor. Ressamlık ve editörlük de yapıyor.
Yarışmaya katılma nedeni ise tam bir büyük beden olması. Ayrıca stil sahibi ve ikon gibi olduğunu dile getiriyor. Modayı sessiz bir iletişim aracı olarak gördüğünü anlatan Gülnaz büyük bir iddia ile geliyor.