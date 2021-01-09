Pazar akşamları ekranlardaki macerasına devam edecek olan Hercai dizisinde bu hafta yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Miran ve Reyyan'ın aşk hikayesini ve etrafında gelişen olayları anlatan Hercai dizisi bu hafta 54. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Diziye iki yeni isim dahil olurken efsane bir isimin ayrılık kararı kulislerde konuşulmaya başlandı. Hercai'de Sultan karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları seyircileri şaşırttı. Özlem Gezgin ve Sera Kutlubey katılıyor. Ayrıca dizide sevilen Gözler şimdi yayın günü değiştirilen iddialı dizide yaşanacak gelişmelere çevrildi. İşte Hercai 54. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

İKİ İSİM KATILIYOR

Diziye iki yeni isim dahil olurken efsane bir isimin ayrılık kararı kulislerde konuşulmaya başlandı. Hercai'ye Özlem Gezgin ve Sera Kutlubey katılıyor.