Pazar akşamları ekranlardaki macerasına devam edecek olan Hercai dizisinde bu hafta yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Miran ve Reyyan'ın aşk hikayesini ve etrafında gelişen olayları anlatan Hercai dizisi bu hafta 54. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Diziye iki yeni isim dahil olurken efsane bir isimin ayrılık kararı kulislerde konuşulmaya başlandı. Hercai'de Sultan karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları seyircileri şaşırttı. Özlem Gezgin ve Sera Kutlubey katılıyor. Ayrıca dizide sevilen Gözler şimdi yayın günü değiştirilen iddialı dizide yaşanacak gelişmelere çevrildi. İşte Hercai 54. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...
İKİ İSİM KATILIYOR
Diziye iki yeni isim dahil olurken efsane bir isimin ayrılık kararı kulislerde konuşulmaya başlandı. Hercai'ye Özlem Gezgin ve Sera Kutlubey katılıyor.
ŞAŞIRTACAK VEDA
Hercai dizisinde geçtiğimiz bölümde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiçbir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı. İddialara göre Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.
Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacak.
Hangi bölümde gidecek ve nasıl bir hikaye ile diziden ayrılacak henüz bilinmiyor ama dizinin ilk bölümünden itibaren varolan bir karakterdi Sultan Aslanbey.
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
1977 İzmir doğumlu dizi ve sinema oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfı'nda şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi 'Türev', 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Bir klasik hâline gelen 'Elveda Rumeli' dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Yumurta', 'Süt', 'Bal' üçlemesinin ilk filmi olan 'Yumurta' filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı.
Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan 'İki Çizgi', 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı.
2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak 'Kara Ekmek' ve 'Oyunbozan' adlı dizilerde rol aldı.
HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar.
Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir.
Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır.
Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.