Karizması ve yakışıklılığıyla herkesi kendisine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'un o fotoğrafına inanamayacaksınız. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla kendinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri hayrete düşürdü.
Son olarak geçtğimiz yıllarda Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor.
Hayranları tarafından mercek altına alınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı.
İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Hülya Avşar
Ajda Pekkan
Demet Akalın
Gülşen Bubikoğlu
Kıvanç Tatlıtuğ
Adile Naşit
Serdar Ortaç
Kenan İmirzalıoğlu
Burak Özçivit
Merve Erdoğan
Alişan
Neslihan Atagül