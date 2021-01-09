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    • Magazin
    • 09.01.2021 22:34
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    • 09.01.2021 22:34
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    Karizmasıyla kasıp kavuruyor! 'un o fotoğrafına inanamayacaksınız! Yakışıklı oyuncunun değişimi...

    Karizması ve yakışıklılığıyla herkesi kendisine hayran bırakan 'un o fotoğrafına inanamayacaksınız. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla kendinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri hayrete düşürdü. Son olarak geçtğimiz yıllarda Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı. İşte yakışıklı ouyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

    Tatlıtuğ'un o fotoğrafına inanamayacaksınız!

    Karizması ve yakışıklılığıyla herkesi kendisine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'un o fotoğrafına inanamayacaksınız. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla kendinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri hayrete düşürdü.

    Son olarak geçtğimiz yıllarda Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor.

    Hayranları tarafından mercek altına alınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı.

    İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

    Hülya Avşar


    Ajda Pekkan


    Demet Akalın


    Gülşen Bubikoğlu

    Kıvanç Tatlıtuğ


    Adile Naşit


    Serdar Ortaç


    Kenan İmirzalıoğlu


    Burak Özçivit


    Merve Erdoğan


    Alişan


    Neslihan Atagül
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    Haberler Magazin Karizmasıyla kasıp kavuruyor! Kıvanç Tatlıtuğ'un o fotoğrafına inanamayacaksınız! Yakışıklı oyuncunun değişimi...