Karizması ve yakışıklılığıyla herkesi kendisine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'un o fotoğrafına inanamayacaksınız. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla kendinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri hayrete düşürdü.