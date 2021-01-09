Ünlü model Deniz Akkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından yeniden söz ettirdi.
İlerleyen yaşına rağmen paylaştığı fotoğraflarda fiziğini koruduğu
Deniz Akkaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına "Mekanın sahibi geri geldi" notunu iliştirmeyi de unutmadı.
İşte çok konuşulan o pozlar...
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ARSA ALMIŞTI
43 yaşındaki model Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde Çanakkale'den kendisine 5 dönümlük arsa almıştı.
Deniz Akkaya arsa almasına ilişkin ise "Gelecekte bu araziler değer kazanırken, kıyafete yatırılan servetin ne kadar manasız olduğunu anladığınızda iş işten geçmiş olacak..." yorumunu yapmıştı.
KIZIMIN GELECEĞİ İÇİN
Deniz Akkaya ayrıca arsa yatırımını kendisi için değil kızının geleceği için yaptığını da söyledi.
UKRAYNA'DA BOY GÖSTEREN TEK TÜRK MANKENDİ
Deniz Akkaya geçtiğimiz Aralık ayında Tasarımcı Cihan Nacar'ın yeni koleksiyonunun tanıtımında da podyuma çıkmıştı.
Ukrayna Kiev'de yapılan defilenin açılış ve kapanışını Deniz Akkaya yaptı.