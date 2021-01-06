Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicilerin merak ettiği hainin gerçek yüzü geçen hafta ortaya çıktı. ATV ekranlarında yeni yılın son haftasında yayınlanan son bölüm sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda ise Ceylan'ın hain çıkan Ebru'nun soluğunu tek kurşunla keseceği konuşuluyor. Yaman ile gizli gizli haberleşen Ebru'nun hainliği ortaya çıktı. Tipi, infaz edilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. İlyas'ın tüm çabalarına rağmen ölmek isteyen Tipi'yi şaşırtacak bir hamle yapıldı. EDHO 179. bölüm fragmanı şimdi izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başlandı. Ceylan'ın Bahar yerine Ebru'yu vuracağı tahmin ediliyor. İşte Tipi'nin Ebru'dan şüphelendiği sahne...

EDHO'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.