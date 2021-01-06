Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.01.2021 19:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2021 19:00
    ABONE OL

    Ceylan zaten farkındaydı hain alayını koparacak! : Oldu bittiye getiriyor

    Ceylan zaten farkındaydı hain alayını koparacak! izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken dizinin iki hafta ekranlarda olmayacağı öğrenildi. Façalı ve Çakırbeyli ailelerinin içerisinde yer alan Ebru'nun herkesi oldu bittiye getirdiği netleşti. Son bölümde Hızır masaya gelerek masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan dorukta. Tipi'nin Ebru'yu telefon görüşürken yakalaması ve "Gizli olanı sevmem" demesi çok daha önceki şüphesinin haklı çıktığını gösterdi. Ayrıca Ceylan'ın da Ebru'dan şüphelendiği ve çantasından silahı çıkarıp Ebru'yu vuracağı tahminler arasında yer aldı.

    takvim.com.tr
    EDHO 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicilerin merak ettiği hainin gerçek yüzü geçen hafta ortaya çıktı. ATV ekranlarında yeni yılın son haftasında yayınlanan son bölüm sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda ise Ceylan'ın hain çıkan Ebru'nun soluğunu tek kurşunla keseceği konuşuluyor. Yaman ile gizli gizli haberleşen Ebru'nun hainliği ortaya çıktı. Tipi, infaz edilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. İlyas'ın tüm çabalarına rağmen ölmek isteyen Tipi'yi şaşırtacak bir hamle yapıldı. EDHO 179. bölüm fragmanı şimdi izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başlandı. Ceylan'ın Bahar yerine Ebru'yu vuracağı tahmin ediliyor. İşte Tipi'nin Ebru'dan şüphelendiği sahne...

    EDHO'DAN YENİ YIL KARARI

    EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

    İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

    YAMANLARIN HAİN PLANI

    Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

    KORKMAZLARIN AMACI NE?

    Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

    HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ

    Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

    FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK

    Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

    İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?

    Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.

    Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

    EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR

    Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır.

    Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

    CEYLAN KİME SIKACAK?

    Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Ceylan zaten farkındaydı hain alayını koparacak! EDHO 179. bölüm fragmanı: Oldu bittiye getiriyor