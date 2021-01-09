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    • Magazin
    • 09.01.2021 18:21
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    • 09.01.2021 18:21
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    Fenomen yarışma Survivor 2021 için heyecan dolu geri sayım başlamışken izleyiciler , ? Sorularının yanıtlarını merak ederek araştırmaya başladı. Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan yarışma bu akşam 20:00’de TV8’de yayınlanacak. Dominik Cumhuriyeti’nde zorlu ada şartlarına uyum sağlamak isteyen yarışmacılar açlığa dayanarak parkurları geçmeye çalışacak. Peki ?

    takvim.com.tr
    Dominik nerede, hangi kıtada?

    Survivor yeni sezonu için sadece saatler kaldı. İzleyiciler Dominik nerede, hangi kıtada? Survivor 2021'in çekildiği Dominik Cumhuriyeti haritada nerede? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de aynı yerde çekilen fenomen yarışmada yine zorlu ada şartları ve parkurlar dikkat çekecek. Dominik Cumhuriyeti hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik.

    2021 SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.

    DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

    Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.

    Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

    DOMİNİK'İN İKLİMİ

    Dominik Cumhuriyeti'nin tropik bir iklimi vardır. Fakat mevsimsel sıcaklık değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Ağustos ayı bunaltıcı şekilde sıcak olur. Ülkede iki yağmurlu mevsim vardır, Ekim'den Mayıs'a kadar kuzey kıyıları, Mayıs'tan Ekim'e kadar güney kıyıları yağmurlu olur. Bu yağmurlar, sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer. Haziran-Eylül ayları kasırga mevsimidir.

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

    ÜNLÜLER

    İsmail Balaban

    Melis Sezer

    Çağrı Atakan

    Meryem Kasap

    Hayrettin

    Barış Özbek

    Merve Aydın

    Batuhan Karacakaya

    Öykü Çelik

    Cemal Hünal

    GÖNÜLLÜLER

    Yiğit Poyraz

    Sancakay Ilım Morgül

    Emin Günenç

    Sena Özdemir

    Steven Salam

    Aleyna Kalaycıoğlu

    Hanzade Ofluoğlu

    Yunus Emre Karabacak

    Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

    İlayda Şeker

    Ayşe Yüksel

    Uğurtan Dora
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    Haberler Magazin Dominik nerede, hangi kıtada? Survivor 2021’in çekildiği Dominik Cumhuriyeti haritada nerede?