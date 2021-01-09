Masumluk oyunu elinde patlıyor Çukurova'da ardı ardına üçüncü veda! Başka yere gidecek kalemi kırıldı

Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir veda yaşanacak iddiası izleyicileri heyecanlandırdı. Dizide kötü bir karakter olan Behice'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ayrılıkları izleyicileri şok etmişti. Uğur Güneş'in ayrılmasıyla birlikte sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci kez hüsran yorumları yapıldı. Ünlü oyuncu Uğur Güneş yeni yılda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak. Ortaya atılan son iddialara göre Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun diziye gelecek bölümlerde veda edeceği konuşulmaya başlandı.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.