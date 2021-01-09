Azizler filmi izleme yolları! Azizler filmi konusu nedir? Azizler filmi oyuncuları kimdir?

Azizler oyuncuları kimdir? Azizler filmi konusu nedir? Netflix'in yeni yerli filmi Azizler konusu ve oyuncu kadrosuyla merak edilen konulardan birisi oldu. Azizler filmi izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Başrollerinde Engin Günaydın ve Haluk Bilginer'in olduğu film yayına girmesinin ardından Netflix'te en çok izlenen yapımlardan birisi oldu.
AZİZLER NASIL İZLENİR?
Azizler filmini izlemek için Netflix aboneliğinizin olması gerekiyor.
AZİZLER KONUSU NEDİR?
Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder…
Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.
AZİZLER FİLMİ OYUNCULARI
Azizler filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü ve başarılı isimler yer alıyor. Filmde Aziz karakterini son olarak Gain platformundaki 10 Bin Adım adlı yapımda da yer alan Engin Günaydın canlandırıyor.
Erbil karakterine ise yine Netflix platformunda yayınlanan 9 Kere Leyla filminde de rol almış olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayat veriyor.
Ekranların ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizi Kırmızı Oda'da başrol oynayan Binnur Kaya da bu filmde Kamuran karakteriyle yer alıyor.
Filmde Öner Erkan Alp karakterini, İrem Sak ise Burcu karakterini canlandırıyor.
Yine Netflix platformunda yayınlanan Bir Başkadır dizisinde izleyicinin karşısına çıkan ve şu anda ekranlarda yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan Fatih Artman ise Cevdet karakterine hayat veriyor.
Filmde, Gülçin Santırcıoğlu Vildan karakterini, İlker Aksum Rıza karakterini, Hülya Duyar Rüya karakterini, Helin Kandemir Cansu karakterini, Bergüzar Korel Füsun karakterini, Halit Ergenç Necati karakterini ve Okan Yalabık ise Psikolog karakterini canlandırıyor.