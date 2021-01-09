Benim Adım Melek Çarşamba akşamları TRT 1'de yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanlı sahneler izleyicileri oldukça meraklandırdı. Peki son bölümde neler yaşanmıştı? Henüz diziyi izlememiş olanların merakla araştırdığı Benim Adım Melek konusu nedir? Benim Adım Melek oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Sorularının yanıtlarını da haberimizde bulabilirsiniz.
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nefise'nin kaybının acısı yüreğini dağlarken, herkes vefat eden kişinin kim olduğunu merak etmektedir…
Seyit Ali emanetlerine sahip çıkamadığını düşündüğü için Cumali'ye sinirlidir. Melek'in Nefise'nin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan ikili Kerem'in durumunu çözmeye çalışırlar. Toplanan yönetim kurulu onları dinleyecek midir? Halil ve Mirza'nın arası da Kenan'dan dolayı gergindir. Halil, Mirza'nın alacağı karar karşısında ne yapacaktır?
Gülşad'ın dönmesiyle Şirhanlar sevinirken Defne kızgın ve üzgündür. Bağ evinde yapılan yemekte Mirza'nın yokluğu fark edilirken Gülşad'tan dolayı gergin olan Defne beklemediği bir konuşmanın içinde bulur kendini. Kenan Antep meselesini kapatmaya karar verince tutuşan Alpay ve Funda nasıl bir yol izleyeceklerdir?
Melek ve Halil bir karar verip babalarıyla konuşmaya geldiklerinde yaşanan olayla şaşkınlık yaşarlar. Bu duruma şahit olan Alpay hangi sırrı öğrenecek ve ne yapacaktır?
BENİM ADIM MELEK KONUSU VE OYUNCULARI
Gaziantep'te çekimlerine devam eden dizisinin konusu ise şu şekilde: Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.
Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.
Benim Adım Melek başrolünde Kutsi ve Nehir Erdoğan başrollerde yer alırken bu ikiliye Mehmet Çevik, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar eşlik ediyor.