Mustafa Tohma kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seren Serengil sevgilisi Mustafa Rahman Tohma kimdir? Ünlü isim Seren Serengil son günlerde aşırı hızla kilo kaybetmesiyle gündeme geliyordu. Serengil'den şaşırtan evlilik kararı da gündem oldu. Serengil'in sevgilisi olduğu öğrenilen Mustafa Tohma kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
MUSTAFA TOHMA KİMDİR?
Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir.
Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor..Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.
SEREN SERENGİL'DEN EVLİLİK KARARI
Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den sürpriz bir haber geldi. Serengil, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.
Daha önce dört evlilik yapan Seren Serengil, beşinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Arkadaşı Mustafa Tohma'dan evlilik teklifi alan Seren Serengil, cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak" mesajını yayınladı.