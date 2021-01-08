SEREN SERENGİL'DEN EVLİLİK KARARI

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den sürpriz bir haber geldi. Serengil, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Daha önce dört evlilik yapan Seren Serengil, beşinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Arkadaşı Mustafa Tohma'dan evlilik teklifi alan Seren Serengil, cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak" mesajını yayınladı.

