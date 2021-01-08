Daha önce X Factor yarışmasındaki güçlü sesi ile tanınan Ferah Zeydan sonra Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla da gündeme geldi. Verdiği 70 kilo ile bambaşka biri olan şarkıcı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu ve hem güzel sesi hem de samimi sohbeti ile izleycileri keyiflendirdi. Peki Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, kaç kilo verdi, son hali nasıl?
FERAH ZEYDAN KİMDİR?
Zeydan, 20 Şubat 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 2 abisi bulunan genç şarkıcı, ilkokul yıllarında sesinin güzel olduğu müzik öğretmeni tarafından keşfedildi. Gitar kursuna katılma hayali vardı ve yıllar sonra okulda açılan gitar kursuna yazıldı. Mersin'de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.
Sokak müzisyenliği yapan Zeydan, neredeyse tüm Mersin halkı tarafından tanınıyor. Star TV ekranlarında yayımlanan X Faktör Star Işığı programa katıldı ve sesi ile dikkat çekti. Sinan Akçıl ile beraber 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' şarkılarıyla da son dönemde adından söz ettirmişti.
Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla beğeni toplayan genç şarkıcı Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo verdi.
Geçtiğimiz sene bıçak altına yatan Ferah Zeydan, midesinin bir kısmını aldırıp, sıkı bir diyet uyguladıktan sonra kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.
Sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmek için hayli çaba gösterdiğini dile getiren şarkıcı, yeni haliyle çok mutlu olduğunu ifade etti.