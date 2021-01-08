Daha önce X Factor yarışmasındaki güçlü sesi ile tanınan Ferah Zeydan sonra Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla da gündeme geldi. Verdiği 70 kilo ile bambaşka biri olan şarkıcı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu ve hem güzel sesi hem de samimi sohbeti ile izleycileri keyiflendirdi. Peki Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, kaç kilo verdi, son hali nasıl?