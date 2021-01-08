TikTok fenomeni Kürşat Juan: Çocuğum olsa TikTok izletmem!

TikTok'ta 2.7 milyon takipçisi bulunan ve son dönemde çıkardığı "Alayına" isimli şarkıyla YouTube'da da milyonlarca izlenmeye ulaşan TikTok fenomeni Kürşat Juan, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Başlarda TikTok'u utanç verici bulduğunu itiraf eden fenomen, sosyal medya hayatına ve TikTok kullanıcılarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kürşat Juan Bi' Başka YouTube kanalında TikTok'a ara vermek istediğinden bahsetti. TikTok'ta dilenciliğin, kaosun ve ifşanın olduğunu söyleyen fenomen, "Uygulamaya aşina olmayan biri girip çekilen videoları görse çocuğuna izletmez, izin vermez. Benim çocuğum olsa çocuğuma TikTok izletmem. Ama TikTok'u düzeltmek için dostlarımla birbirimize söz verdik" dedi.

Pandemi sürecinde neler yaptın? Zorlukları oldu mu içerik üretme konusunda?

Çok şükür koronaya yakalanmadan atlattım şimdiye kadar. Pandemi süreci bize biraz yaradı. Herkes evde kaldı ve eline telefonlarını aldı. Ama bir yandan da içerik üretme kısmında zorlandık. Bizler de evde oturduğumuz için içeriklerimizi çeşitlendiremedik. Hem iyi hem kötü şekilde etkilendik diyebilirim.

"TikTok'u utanç verici buluyordum"

TikTok maceran nasıl başladı? TikTok platformuna karşı olan önyargı hakkında neler söylemek istersin? Sen de başlarda önyargılıymışsın.

Benim sosyal medya hayatım 2015'te başladı. O yüzden sosyal medyada fenomen olmak herkesin yapamayacağı bir şey. Hayalinizin peşinden koşarsanız hedefinize ulaşabilirsiniz. Ben yıllarca birçok fenomeni takip ettim, izledim. Sonra kendime dedim ki: Onlardan daha iyiyim, onlardan ne farkım var? 2015'te oyun kanalı açtım, tutmadı. Ardından vlog kanalı açtım, tutmadı. Yaklaşık 4 sene boyunca sekizden fazla kanal açtım kendime. Hiçbiri tutmayınca ailem, arkadaşlarım, çevrem "Kardeşim olmuyor artık, yapma" dedi. Kendime güvenim kalmamıştı o dönem. TikTok'a girdim. Çok saçma videolar gördüm. "Ne yapıyor bu insanlar?" dedim. Kermit kostümü alıp giydim. Her gencin yapmak istediği şeyi yaptım. Telefonu sabitledim sonra tekme attım kameraya. TikTok'a attığım ilk video buydu. Sonra Berke'ye izlettim videoyu. Güldük, eğlendik. TikTok'a karşı olan önyargımı Berke kırdı. Ben bu uygulamanın utanç verici ve başarısız bir uygulama olduğunu düşünüyordum. Çekilen videolar çok basit ve saçmaydı. Ama Berke ile işin diğer tarafını gördüm. Emek verildiğini, süreklilik gerektirdiğini, iş gözüyle bakılabileceğini gördüm. Berke ile de hiçbir şekilde birbirimizin elini bırakmadık çok şükür. Hâlâ birlikte devam ediyoruz.

Peki, insanların uygulamaya olan önyargıları hakkında ne söylemek istersin?

Haklılar. Gerçekleri konuşmak lazım. Eskiden Scorp, Vine gibi uygulamalar vardı. Herkesin elinde telefon olmadığı için çoğu kişinin erişim sağlayamadığı uygulamalardı bunlar. Bu uygulamalarda kaliteli video çekenler, mizahı olanlar boy gösterdi. Ama TikTok 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin rahatça indirip kullanabildiği bir uygulama. Bu durum uygulamanın rezalet bir yer olmasına neden oldu. Tabii herkesin video çekme hakkı var. Ama dediğim gibi hiç kabul edilmeyecek videolar var. Kendi gözlerimle gördüm. Bir adam duş alırken TikTok'ta canlı yayın açmış. Çok kötü bir görüntü. Çoğu kişi kendini rezil etmek için giriyor uygulamaya. 2.6 milyon takipçim var. Bir yerlere kadar geldim. TikTok'un kaliteli bir yer haline gelebilmesi için uygulamaya kayıt olma yaşının büyütülmesi ve yaşlı kesimden kurtulması gerekiyor. Dediklerimi yanlış anlamayın. Ben böyle düşünüyorum. Güldürme işi gençlere bırakılmalı.