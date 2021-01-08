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    • 08.01.2021 18:04
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    • 08.01.2021 18:04
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    ! ATV canlı yayın ile yeni bölüm izle

    ! ATV canlı yayın ile yeni bölüm izle seçeneği dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken ve heyecanla takip edilen Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alıyor. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersiz hedefe ilerliyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı 2. bölüm canlı izleme seçeneği...

    Akıncı 2. bölüm canlı izle!

    Akıncı 2. bölüm canlı izle seçeneği bu akşamın en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. İlk bölümüyle çok konuşulan ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Akıncı dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar heyecanın dozunu artıracak. Dizide bu hafta evdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek istiyor. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yöneliyor. İşte dizide bu hafta yaşanacak gelişmeler

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    AKINCI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."

    Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir.

    CEVDET'İN AKINCI'YI ÖLDÜRME PLANI

    Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

    AKINCI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

    Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur.

    NERGİS EMİROĞLU AKINCI'NIN PEŞİNDE

    Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

    AKINCI BAĞLANTILARI ARAŞTIRIYOR

    Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

    KOMİSER CÜNEYT İSTANBUL'A GELİYOR

    Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.
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