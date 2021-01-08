Diriliş Ertuğrul'da efsaneler yaratmıştı! Çok konuşulacak o diziye transfer oluyor! Yıldızlarla dolu kadrosuyla...

Barbaros'un hazırlıkları devam ederken gözler merakla beklenen dizinin ne zaman ekranlarda olacağına çevrildi. Tarihin en büyük denizcilerinden birisi olan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizinin başrolleri için Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe anlaşıldığı duyurulmuştu. Barbaros dizisinde Engin Altan Düzyatan Oruç Reis'i ve Barbaros'u ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. İki ünlü isim yapım şirketinde bir araya geldi. Yakın bir zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros'un ne zaman başlayacağı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini aldı.

İKİ BAŞROL BİR ARADA

Dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis'i ve Barbaros'u ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. İki ünlü isim yapım şirketinde bir araya geldi.